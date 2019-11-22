Смартфоны Xiaomi - в интернет-магазине «Стилус» в Чёрную пятницу 2019! ®

Для всех, кто мечтал о качественном и стильном смартфоне от китайского бренда Xiaomi, есть отличная новость – целый калейдоскоп фирменных моделей примет участие в Чёрной пятнице 2019 в интернет-магазине «Стилус». Распродажа ожидается на флагманы, а также гаджеты в среднем и бюджетном сегменте, чтобы каждый покупатель смог подобрать устройство, максимально соответствующее пожеланиям.

Какие смартфоны Xiaomi будут представлены в акции?

Компания Xiaomi входит в шестёрку самых продаваемых китайских производителей. Брендовые смартфоны разрабатываются с учетом последних инноваций и достижений в сфере мобильной индустрии. Телефонные устройства от Xiaomi − это флагманское качество по доступной стоимости, узнаваемый дизайн и высокий уровень интеллекта.

Цены на модели от бренда становятся ещё доступней в Чёрную пятницу, предоставляя возможность приобрести продуктивный гаджет по минимальной стоимости. В 2019 году на сайте магазина «Стилус» в распродаже будут представлены:

Redmi Note 7;

Mi A2;

Redmi 7A;

Mi A3;

Redmi 8;

Redmi Note 8 Pro;

Redmi 8A;

Redmi Note 8Т.

Покупатели смогут подобрать понравившуюся расцветку и различные варианты памяти. Каждая модель сопровождается страницей с фотографиями, характеристиками, отзывами и детальным описанием.

Эксклюзивный фестиваль скидок от «Стилус»

Качественная техника всегда в тренде, что объясняет её повышенный спрос. Тотальная распродажа смартфонов Xiaomi в Black Friday – это повод обновить старый аппарат или сделать приятный подарок родным. У всех, кто хотел купить продвинутый смартфон, появляется шанс воплотить планы в реальность. На сайте магазина Stylus уже размещены акционные товары, которые примут участие в чёрно-пятничной распродаже. Осталось совсем немного времени на изучение характеристик и выбор смартфона своей мечты.

Акция продлится с 25 ноября по 1 декабря, предоставляя покупателям целую неделю безграничных покупок, но самый большой хит-парад скидок накроет тех, кто успеет оформить заказ первым. Также следует помнить, что количество любого товара в Блекфрайдей ограничено. Чтобы последняя модель смартфона по скидке не исчезла «перед глазами», можно начинать выбирать устройство из опубликованного списка уже сейчас.

Сложно представить современную жизнь без практичного и функционального гаджета. Black Friday в интернет-магазине «Стилус» – это череда ошеломляющих скидок на брендовую технику, включая смартфоны Xiaomi и устройства других производителей. Следи за обратным отсчетом и не пропусти начало акции!