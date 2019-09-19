Сможет ли укрепление гривны снизить цены на бензин и газ?

Пока в «обменках» доллар в очередной раз опустился до нового минимума и продают его за 24 гривны 75 копеек, стоимость топлива на АЗС остается неизменной, жалуются водители. Сегодня за литр 95 придется отдать от 25.90 до 31.49. Сегодня средняя стоимость газа на АЗС составляет 12 гривен 40 копеек. Он за эту неделю даже немного упал в цене.

Николай, водитель

Есть у меня машина и на газу, спасает только газ. Газ еще как бы, на газу можно, а если на бензине, то зарплаты не хватит. Газ подешевел, да. Вот был доходил до 14-ти месяц назад, 13.70 был сейчас, вот я вчера заправлял свою машину, то газ уже там 11.90 есть. Упал газ, а бензин не падает

За 23 литра горючего Николай отдал 700 гривен, говорит, спасает то, что машина рабочая. Тогда как на своей стоит газовое оборудование. Мужчина также не понимает, почему укрепление гривны никак не влияет на уровень цен на АЗС, тогда как ее ослабление обязательно сопровождается их увеличением.

Николай, водитель

А цены-то не падают, да. И доллар упал, вот видите - у нас все идет от доллара, да. А цены идут по-старому. Как вот понимать вот это… Это же неправильно

Даже ценник более чем в 30 гривен не снизил спрос, говорят на городских АЗС.

Вместе с тем водители все чаще спрашивают о различных акциях и бонусах.

Сергей, оператор АЗС

Нет, идем пока как были. За месяц не поднялись. Полный бак, заправляются в основном на суммы 500, 1000 гривен, полторы, две – смотря, кто - как

Лариса, водитель

По 30.79 и мы заправили 30 литров - 955 гривен

Алина, водитель

Не имеет значения, какая цена, я все равно буду заправляться, потому что мне нужно отвозить детей в школу, нужно ехать на работу. И я думаю, что это не повлияет, и я не буду ездить на метро

Экономисты же, в свою очередь, говорят, что из-за наличия в стране монополии на рынке ожидать, что стоимость бензина существенно снизится - бесполезно. А связывать сегодняшнюю стоимость бензина с ростом цен на нефть из-за неспокойной ситуации в Саудовской Аравии, учитывая то, что она была закуплена гораздо ранее - не совсем правильно.

Сергей Беренда, экономист

И нефть, бензин, который мы потребляем сегодня - он куплен не сегодня. Он куплен значительно раньше, так называемым фьючерсным контрактом и, соответственно, и цена, которая закладывается сегодня, она на весь рынок не распространяется

Кроме этого, укрепление гривны, скорее всего, не долгосрочное, и возможно, что уже вскоре доллар и евро подскочат, говорит Сергей Беренда. Поэтому пока гривна окончательно не укрепилась - стоимость импортных товаров неизменная. Для того, чтобы ценники начали меняться в сторону уменьшения, спокойная ситуация с нацвалютой должна наблюдаться минимум полгода - год.

Сергей Беренда, экономист

Каждый производитель, вернее, каждая сеть АЗС заправок и т.д. она имеет свою норму прибыли, есть у каждого все равно себестоимость своя, и одновременно они не будут там снижать на 1 гривну там хором. То есть кто-то, может быть, на 1 гривну, кто-то на 50 копеек, кто-то вообще ничего не будет снижать. Здесь уже вопрос к антимонопольному комитету: есть ли заговор на рынке или этого заговора нет

Также, говорит Сергей Беренда, остается открытым вопрос касательно квалификации специалистов антимонопольного комитета, потому что именно они должны подтверждать своими расследованиями, есть ли сговор на рынке или нет.