Снег сошел, асфальт - вместе с ним: где на Харьковщине будут отремонтированы дороги в 2019-м году?

Дорога Харьков-Липцы-Слобожанское, участок, который проходит через поселок Циркуны.

Водительский стаж Сергея более 25 лет, поэтому маневрирует между ямами он довольно ловко, но маневры тоже не спасают. Мужчина говорит, что это уже вторая его машина, первая из-за ужасного состояния дорог превратилась в металлолом, эта - пока держится.

Сергей, местный житель

Неоднократно ремонтируют ямочным ремонтом, но это дает результаты буквально на пару месяцев. Осенью и зимой все это разваливается, и машины страдают, и часто происходят здесь аварии. Она не страдает, она просто разваливается, моя машина несчастная. Почему? Потому что от такого качества дорог развалится любая машина

Александр ездит мимо проблемного участка время от времени. Говорит, каждая такая поездка стоит кучи испорченных нервов, здесь все настолько плохо, что он уже даже стал к этому привыкать.

Александр, водитель

Мы привыкли к этому и уже на это не обращаем внимания, если колесо не оторвало или мост, а там колесо подмотать, мы считаем - спасибо, что мы отделались легким повреждением

Местные жители жалуются, что несмотря на то, что в прошлом году делали ямочный ремонт, он «растаял» вместе со снегом.

В Харьковском облавтодоре подчеркивают, что о многочисленных жалобах автомобилистов знают, поэтому дорогу местного значения уже обследовали

Игорь Турченко, директор ГП "Дороги Харьковщины"

Якщо ми в»їжджаємо, там з правої сторони є магазин, де основні розрушення і повністю до виїзду з Циркунів - це десь близько 2.2 десятих кілометри - буде зроблено капітально в два слої асфольто-бетонної суміші. Я розраховую, за сприятливих погодних умов на наступному тижні розпочати. Тобто підрядник готовий, є матеріали і все завезено, ми виїжджали, дивилися

Всего в этом году, рассказали в облгосадминистрации, дорожники будут работать в направлении Мерефа - Лозовая - Павлоград. Финансирование на ремонт этой дороги заложено отдельной строкой в ​​госбюджете - речь идет о сумме около 1 миллиарда гривен.

Кроме того, запланирован текущий ремонт на 8 дорогах. Среди них Дергачи - Казачья Лопань, Харьков - Волчанск, Старый Мерчик - Краснокутск, Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка, Печенеги - Великий Бурлук и 2 участка на окружной дороге. Также будут проводиться и работы на дороге Киев - Харьков - Довжанский

Сергей Пляка, зам. нач. САД в Харьк. обл.

В нас найбільше були вражені ділянки в районі повороту на село Коротич, в районі старого Люботина, Нестеренки, поворот на Красний Кут по місту Валки і в бік кордону - від села Сніжки до кордону з Полтавською областю

Что касается дорог местного значения, то текущие ремонты запланированы на 93-х из них.

Всего из государственного бюджета на ремонт дорог Харьковщины выделили более 2 миллиарда гривен.