Социальные сорта, классика и новинки. Харьковские хлебопеки рассказали об искусстве выпечки по уникальной технологии

10 января 2018 г. 17:58
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Рецепты, проверенные временем и натуральное сырье – хлеб «Салтовского хлебзавода» под торговой маркой «Короваево» выпекается по классической технологии с использованием уникального оборудования. Хлебопеки уверяют, он долго сохраняет мягкость и аромат. Да и выбор изделий огромный – от фирменных батонов до социальных сортов и своеобразной визитки предприятия «Салтовского» круглого хлеба.

Татьяна Маркова, нач. производства ТДВ "Салтовский хлебзавод":

Мы свой неизменный хлебушек подовый круглый делаем для наших харьковчан, который уникален, у нас вся продукция уникальна тем, что мы работаем без разрыхлителей, улучшителей, без всяких добавок.

Предприятие уже закупило 50 единиц новой техники, теперь свежую выпечку на авто торговой марки «Короваево» смогут привозить в любую точку Харькова еще быстрее.

Станислав Батурин, зам. дир. ТДВ "Салтовский хлебзавод":

Я хотел бы обратить внимание всех наших потребителей, владельцев всех торговых точек, которые торгуют нашей продукцией о том, что мы всегда доставляем нашу продукцию исключительно в свежайшем виде, исключительно вовремя.

Продукцию «Салтовского хлебзавода» торговой марки «Короваево» уже можно найти во всех супермаркетах города.

Видео: 

Социальные сорта хлеба , классика и новинки.10.1.18

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