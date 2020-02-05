Состояние Маска увеличилось почти на $4 миллиарда всего за два дня

05 февраля 2020 г. 18:05
Источник: Укринформ
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За два дня - 3 и 5 февраля - генеральный директор компании Tesla Маск стал богаче почти на 4 миллиарда долларов благодаря тому, что акции компании выросли на 20% в понедельник, да еще на 13,7% во вторник.

Такой рост акций Tesla связан с быстрым продвижением шанхайского завода по сбору автомобилей стоимостью в 2 миллиарда долларов, началом производства кроссоверов Model Y, а также с доходами в третьем и четвертом кварталах прошлого года.

Отмечается, что в понедельник акции Tesla выросли на 20% до 780 долларов за одну, что стало максимальным дневному росту с 2013 года, а во вторник эти акции выросли еще на 13,7%.

Маск с начала 2020 года уже приумножил свое состояние больше, чем кто-либо другой в мире. Этот год он начал с 35 места в рейтинге миллионеров Bloomberg Billionaires Index, а сейчас оказался на 20 позиции.

 

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