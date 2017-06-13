Совет общественного контроля при НАБУ начал работу

Начал работу новый Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро, состав которого недавно был избран во время конкурса.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Во время сборов СОК выбрал председателя. Им стал Роман Маселко. Секретарем СОК избрана Галина Янченко. Председатель СОК вместе с Владимиром Рисенко будет входить в состав дисциплинарной комиссии НАБУ", - говорится в сообщении.

Рада делегировала своих представителей в состав конкурсных комиссий.

Директор НАБУ Артем Сытник, который принял участие в первом заседании нового СОК, подчеркнул вызовы, которые стоят перед бюро. В частности, речь идет о завершении формирования штата, налаживании полноценной организации работы территориальных управлений, увеличении количества расследований, завершении стадии судебного разбирательства в процессах НАБУ.

«Много сделано, но еще больше надо сделать. Надеюсь, вместе нам удастся осуществить все запланированное», - резюмировал директор НАБУ.

Выборы нового состава СОК при НАБУ состоялись 31 мая путем открытого интернет-голосования. Свои голоса за 56 кандидатов в члены СОК отдал 17 тыс. 181 избиратель. По количеству избирателей это интернет-голосование является рекордным из всех выборов общественных советов при органах власти Украины.

Список из 15 победителей 6 июня опубликован на официальном сайте НАБУ.