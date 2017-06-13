Совет общественного контроля при НАБУ начал работу

13 июня 2017 г. 19:39
Источник: Укринформ
4 просмотра

Начал работу новый Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро, состав которого недавно был избран во время конкурса.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Во время сборов СОК выбрал председателя. Им стал Роман Маселко. Секретарем СОК избрана Галина Янченко. Председатель СОК вместе с Владимиром Рисенко будет входить в состав дисциплинарной комиссии НАБУ", - говорится в сообщении.

Рада делегировала своих представителей в состав конкурсных комиссий.

Директор НАБУ Артем Сытник, который принял участие в первом заседании нового СОК, подчеркнул вызовы, которые стоят перед бюро. В частности, речь идет о завершении формирования штата, налаживании полноценной организации работы территориальных управлений, увеличении количества расследований, завершении стадии судебного разбирательства в процессах НАБУ.

«Много сделано, но еще больше надо сделать. Надеюсь, вместе нам удастся осуществить все запланированное», - резюмировал директор НАБУ.

Выборы нового состава СОК при НАБУ состоялись 31 мая путем открытого интернет-голосования. Свои голоса за 56 кандидатов в члены СОК отдал 17 тыс. 181 избиратель. По количеству избирателей это интернет-голосование является рекордным из всех выборов общественных советов при органах власти Украины.

Список из 15 победителей 6 июня опубликован на официальном сайте НАБУ.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.