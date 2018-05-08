Специфика транспортной рекламы®

Разновидностью наружной рекламы является транспортная реклама, размещаемая на наружных поверхностях кузова транспортного средства или внутри пассажирского салона. Данный вид рекламы обладает следующими преимуществами:

- Наружное изображение пребывает в постоянном движении, описывая по городу сложнейший маршрут, пребывая в гуще транспортного потока, встречаясь по пути следования с десятками тысяч водителей, пассажиров и пешеходов;

- Реклама внутри салонов находится на минимальном расстоянии от пассажиров, осуществляющих поездку в течение продолжительного времени;

- Доступность таргетинга по территориальному принципу. Рекламодатель имеет возможность выбрать под размещение любые маршруты, пролегающие по интересующей его местности.

Брендированный транспорт воспринимается окружающими достаточно спокойно. В отличие от рекламных роликов, брендированный кузов не вызывает раздражения. Напротив, красочно оформленное транспортное средство выглядит креативно, разнообразит серый поток машин, невольно привлекая внимание необычным дизайном и продуманным сочетанием элементов.

Автопарк на службе интересов компании

Особый интерес для бизнеса представляет размещение информации на корпоративном транспорте. Однажды заказав брендирование грузовиков, автобусов и легковых машин http://adv-sonata.com/, никаких дополнительных затрат в дальнейшем не потребуется. Весь корпоративный транспорт будет годами работать на успех компании, презентуя продукт фирмы на улицах города. Такая реклама может содержать изображение товаров, описание услуг, номера телефонов, адрес сайта, меню и т.д. Ежедневно мелькая перед глазами тысяч водителей и пешеходов, информация рано или поздно найдёт заинтересованных лиц.

Использование личного автомобиля

Ещё одно любопытное ответвление транспортной рекламы – размещение материалов стороннего рекламодателя на собственном автомобиле. Только в столице на улицах насчитывается 800 тыс. машин. Есть ряд компаний, предлагающих за деньги разместить рекламу на кузовных частях личных авто, и многие автовладельцы соглашаются на это в расчёте на постоянный доход.

Законом запрещено требовать от владельца автомобиля каких-то разрешений на размещение рекламы. Требования относятся лишь к внешнему виду и использованным материалам: изображение не должно усложнять дорожную ситуацию, имитировать признаки спецтранспорта, издавать звуки, слепить отражённым светом.