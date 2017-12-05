Средняя зарплата в 2018 может вырасти до 10 тысяч - Гройсман

05 декабря 2017 г. 12:15
Источник: Економическая правда
63 просмотра

Средняя заработная плата в Украине в 2018 году может вырасти до 10 тысяч гривен.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV.

"Я убежден в том, что наша задача на следующий год довести среднюю заработную плату в Украине до уровня не менее 10 тыс гривен. Тогда мы будем возвращать более или менее нормально темп роста средней заработной платы для наемных работников", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что сейчас средняя заработная плата по стране составляет 7,4 тысячи гривен, но ее премьер-министр считает недостаточной.

Глава правительства также напомнил, что уже в начале года минимальная заработная плата будет увеличиваться на 500 гривен. Правительство не планирует на этом останавливаться, но для роста нужно, чтобы экономика динамично развивалась.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.