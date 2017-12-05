Средняя зарплата в 2018 может вырасти до 10 тысяч - Гройсман

Средняя заработная плата в Украине в 2018 году может вырасти до 10 тысяч гривен.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV.

"Я убежден в том, что наша задача на следующий год довести среднюю заработную плату в Украине до уровня не менее 10 тыс гривен. Тогда мы будем возвращать более или менее нормально темп роста средней заработной платы для наемных работников", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что сейчас средняя заработная плата по стране составляет 7,4 тысячи гривен, но ее премьер-министр считает недостаточной.

Глава правительства также напомнил, что уже в начале года минимальная заработная плата будет увеличиваться на 500 гривен. Правительство не планирует на этом останавливаться, но для роста нужно, чтобы экономика динамично развивалась.