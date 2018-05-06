США отменили беспошлинный ввоз 155 видов украинских товаров

06 мая 2018 г. 13:50
Источник: Левый берег
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Действие Генерализированной системы преференций с 26 апреля было приостановлено для части украинских товаров.

Об этом в субботу, 5 мая, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития заверили, что ведомство находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы.

"В то же время, снятие ограничений в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой проекта закона №7466, известного как законопроект "О организации коллективного управления"", - подчеркнули в министерстве.

Там напомнили, что разработанный Минэкономразвития законопроект, направленный на установление в Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав, был принят в первом чтении 1 марта, а 19 апреля народные депутаты начали его рассмотрение во втором чтении.

 

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