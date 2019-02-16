США увеличат помощь Украине почти на полмиллиарда долларов

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который увеличивает помощь Украине на этот год на 445 700 000 долларов.

Об этом сообщает украинское посольство в Вашингтоне на своей странице в Facebook.

В частности, пакет содержит и "Закон об ассигновании Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год".

Именно по этому закону помощь Украине увеличена и утверждена в объеме почти полмиллиарда долларов.

Как говорится в сообщении, большая часть дополнительных средств будет направлена ​​на увеличение до 115 млн долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины по программе "Международное военное финансирование".

Ранее Пентагон уже выделил 250 млн долларов на те же цели.

Таким образом, общий объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составит около 695 700 000 долларов.

Решение о существенном увеличении помощи Украине было принято на фоне ожесточенных споров в США вокруг "шатдаун" - ограничение расходов на исполнительную власть из-за того, что законодательные органы отказываются одобрить новый бюджет, который предусматривает выделение средств на строительство "стены" вдоль границы с Мексикой, как того хочет президент Трамп.

Накануне президент США подтвердил намерения ввести чрезвычайное положение на границе с Мексикой, чтобы получить доступ к финансированию "стены" в обход Конгресса.

Почти год назад, в начале марта 2018, Агентство Минобороны США по вопросам сотрудничества в области безопасности (орган Пентагона, курирующий сотрудничество с союзниками Соединенных Штатов, в частности передачу им вооружений) сообщило, что Госдепартамент поддержал решение о передаче Украине комплексов Javelin на сумму до 47 млн долларов.

Это решение предусматривало предоставление украинской армии:

37 пусковых установок Javelin (включая два ПТРК для запчастей)

210 ракет к ним;

тренировочные комплексы;

тренинги по использованию ПТРК и их технического обеспечения;

услуги по транспортировке.