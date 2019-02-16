США увеличат помощь Украине почти на полмиллиарда долларов

16 февраля 2019 г. 16:50
Источник: ВВС Украина
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Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который увеличивает помощь Украине на этот год на 445 700 000 долларов.

Об этом сообщает украинское посольство в Вашингтоне на своей странице в Facebook.

В частности, пакет содержит и "Закон об ассигновании Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". 

Именно по этому закону помощь Украине увеличена и утверждена в объеме почти полмиллиарда долларов.

Как говорится в сообщении, большая  часть дополнительных средств будет направлена ​​на увеличение до 115 млн долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины по программе "Международное военное финансирование".

Ранее Пентагон уже выделил 250 млн долларов на те же цели.

Таким образом, общий объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составит около 695 700 000 долларов.

Решение о существенном увеличении помощи Украине было принято на фоне ожесточенных споров в США вокруг "шатдаун" - ограничение расходов на исполнительную власть из-за того, что законодательные органы отказываются одобрить новый бюджет, который предусматривает выделение средств на строительство "стены" вдоль границы с Мексикой, как того хочет президент Трамп.

Накануне президент США подтвердил намерения ввести чрезвычайное положение на границе с Мексикой, чтобы получить доступ к финансированию "стены" в обход Конгресса.

Почти год назад, в начале марта 2018, Агентство Минобороны США по вопросам сотрудничества в области безопасности (орган Пентагона, курирующий сотрудничество с союзниками Соединенных Штатов, в частности передачу им вооружений) сообщило, что Госдепартамент поддержал решение о передаче Украине комплексов Javelin на сумму до 47 млн долларов.

Это решение предусматривало предоставление украинской армии:

37 пусковых установок Javelin (включая два ПТРК для запчастей)

210 ракет к ним;

тренировочные комплексы;

тренинги по использованию ПТРК и их технического обеспечения;

услуги по транспортировке.

 

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