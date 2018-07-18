Стала известна предварительная причина массовой гибели рыбы на Рогозянском водохранилище

18 июля 2018 г. 17:52
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Предварительной причиной массовой гибели рыбы в Рогозянском водохранилище стал недостаточный уровень кислорода в воде.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции в Харьковской области.

Как сообщается, при норме не менее 4 мг/дм3  средний показатель кислорода в воде водохранилища составил 1,5 мг/дм3. В частности, в верхних слоях воды - 2,96 мг/дм3, в средних слоях – 1,96 мг/дм3 и возле дамбы – 0,92 мг/дм3.

Кроме того, вода в водоеме была буро-зеленого цвета и имела характерный запах сероводорода.

Экспертиза на наличие в воде загрязнений продолжается. Однако, как сообщили экологи, при поверхностном осмотре никаких коммуникаций, по которым могли сливать в водоем отходы, обнаружено не было. 

Харьковские экологи выловили из водоема 6 300 штук погибшей рыбы, среди которой оказались судак, лещ, плотва, серебристый карась, щука, толстолобик, линь.

 

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