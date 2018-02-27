Стальные штампованные диски: плюсы и минусы®

Маркетологи пытаются убедить нас в том, что стальные диски давно устарели. Но, тем не менее, они широко распространены и используются до сих пор. Дешевыми такие колеса делает простота технологии изготовления. Сначала методом штамповки делаются диски, которые после соединяются с ободом посредством сварки. Полученная заготовка покрывается эмалью и все – процесс завершен.
Почему стоит купить стальные диски? Как минимум это дешево и надежно. Но чтобы у вас сформировалось правильное представление, предлагаем вашему вниманию преимущества и недостатки стальных колес.
Покупая штамповку, выбирайте диски, для окраски которых была использована белая или серая порошковая эмаль. Она препятствует воздействию влаги и химикатов на металл. Возможно, цвет будет плохо сочетаться с автомобилем, но взамен вы получите более длительный срок службы.
Практичность и низкая цена – с этими качествами спорить невозможно. Конечно, владельцам дорогих иномарок нет дела до всего этого, ведь они пользуются коваными дисками. Но с учетом того, что мы ездим на бюджетных автомобилях по дорогам, состояние которых оставляет желать лучшего, штамповка – наше все.
Окончательное решение всегда за вами. Так что выбирайте то, что вам по душе, и наслаждайтесь. Хорошего настроения!