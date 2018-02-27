Стальные штампованные диски: плюсы и минусы®

27 февраля 2018 г. 15:50
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Маркетологи пытаются убедить нас в том, что стальные диски давно устарели. Но, тем не менее, они широко распространены и используются до сих пор. Дешевыми такие колеса делает простота технологии изготовления. Сначала методом штамповки делаются диски, которые после соединяются с ободом посредством сварки. Полученная заготовка покрывается эмалью и все – процесс завершен.

Почему стоит купить стальные диски? Как минимум это дешево и надежно. Но чтобы у вас сформировалось правильное представление, предлагаем вашему вниманию преимущества и недостатки стальных колес.

диски

Преимущества

  • Бюджетность. Это связано с простотой технологии изготовления, которая делает такие диски наиболее распространенными.
  • Даже после сильного удара стальное колесо можно без проблем восстановить. Диск не лопнет, как легкосплавный аналог, а погнется. Это также позволяет уберечь от деформаций подвеску.
  • Невзрачный внешний вид. Чтобы скрасить визуальную неполноценность, можно использовать специальный пластиковый компакт. В некоторых случаях смотрится очень даже стильно.

Недостатки

  • Главный недостаток, по которому любят бить маркетологи, – масса. Вес колеса влияет на качество торможения и устойчивости, а также на динамику разгона. Но если производитель устанавливает такие колеса в заводских изделиях, можно предположить, что инженеры все рассчитали заранее.
  • Плохое защитное покрытие приводит к возникновению коррозии. С такими проблемами сталкиваются стальные колеса, покрытые обычной краской. Если имеет место предварительная грунтовка и использование качественной краски – подобных проблем не возникает.
  • Даже самый красивый колпак, под которым прячется стальное колесо, не сравнится с литьем.

Полезные советы

Покупая штамповку, выбирайте диски, для окраски которых была использована белая или серая порошковая эмаль. Она препятствует воздействию влаги и химикатов на металл. Возможно, цвет будет плохо сочетаться с автомобилем, но взамен вы получите более длительный срок службы.

диски

Практичность и низкая цена – с этими качествами спорить невозможно. Конечно, владельцам дорогих иномарок нет дела до всего этого, ведь они пользуются коваными дисками. Но с учетом того, что мы ездим на бюджетных автомобилях по дорогам, состояние которых оставляет желать лучшего, штамповка – наше все.

Окончательное решение всегда за вами. Так что выбирайте то, что вам по душе, и наслаждайтесь. Хорошего настроения!

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