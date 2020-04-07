Стало известно, как Украина закупает тесты на коронавирус

В Украине через систему госзакупок Prozorro закупили 44 320 тестов на коронавирус на 14 миллионов гривен, из них 4442 штук - ПЦР-тесты.

"С 25.03 по 4.04 включительно было приобретено более 27 тыс. тестов. Для сравнения, с 1.03 через Prozorro не было закуплено ни одного теста, в начале апреля таковых нет", - говорится в аналитике .

Отмечается, что больше всего тестов закупили для Киевской области (свыше 10 тыс.). Активно их покупали также в Днепропетровской (7,6 тыс.) и Донецкой областях (5,5 тыс.).

Меньше всего заказов из Кировоградской области (90 тестов), Ровенской (140) и Сумской (145).

Из всех тестов 90% - это экспресс-тесты. Они показывают наличие в крови антител к вирусу. То есть дают положительный результат для людей, организм которых активно борется с COVID-19, и тех, кто переболел. Их много покупают центры предоставления первичной медицинской помощи и обычные больницы.

Точно диагностировать коронавирус можно только по результатам ПЦР-тестов, которые устанавливают именно наличие вируса, а не антител к нему. Их преимущественно покупают лаборатории.

Почти половину тестов (более 20 тыс. штук), которые купили через Prozorro, поставили 5 компаний. С ними заключили 52 договора на сумму 7,2 млн грн. Среди этой пятерки, две фирмы фигурируют в уголовных процессах.

Речь идет, в частности, о фигуранте журналистских расследований ООО АЛТ УКРАИНА ЛТД, вокруг которой открыто несколько уголовных дел.

Еще одна подозрительная фирма - ООО Инкос лайн - крупнейший поставщик тестов через Prozorro. Инкос лайн тоже фигурирует в уголовном производстве о растрате.

Третье место в рейтинге самых успешных поставщиков занимает фирма-новичок ООО МЕД ДИАГНОСТИК. С ней пока заключили только один договор, однако на поставку 5000 тестов на 1,4 млн грн.

В список крупнейших поставщиков тестов также попали компании ООО МРИЯ-Медикал и КП ФАРМАЦИЯ.

Ранее стало известно, что затраты Украины на борьбу с пандемией коронавируса составили почти миллиард гривен.