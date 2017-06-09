Стало известно, когда вступит в силу отмена регулирования цен на продукты

Госпродпотребслужба сконцентрируется на тарифах на жилищно-коммунальные услуги и ценах на лекарственные средства.

Кабинет министров отменил государственное регулирование цен на продовольственные товары с 1 июля, сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, с 1 июля отменяется государственное регулирование цен на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные.

Правительство также отменило необходимость декларирования производителями изменений оптово-отпускных цен на 13 групп товаров, предельных уровней рентабельности производства муки и хлеба социальных сортов, детского питания.

Госпродпотребслужба в дальнейшем не будет осуществлять контроль ценообразования на рынке продовольствия. Сейчас приоритетными направлениями работы ведомства является контроль тарифов на жилищно-коммунальные услуги, регулируемые цены на лекарственные средства.