Стало известно, сколько харьковские предприниматели уплатили налогов в местный бюджет

В местный бюджет от крупного бизнеса поступило более 870 миллионов гривен. Такую сумму налогов и сборов уплатили в местный бюджет за девять месяцев 2017 года плательщики, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

Как отметила начальник Харьковского управления Галина Феденко, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в местную казну выросли на 135 млн. грн., или на 18,3%. Проведенный анализ показал, что прирост поступлений состоялся по таким основным налогам:

по налогу на доходы физических лиц - на 17% (уплачено 555 млн. грн.);

по плате за землю - в 1,5 раза (уплачено 208 млн. грн.);

по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - в 1,57 раза (уплачено 8,7 млн. грн.).

Только в течение сентября этого года от крупного бизнеса в местный бюджет поступило 88,5 млн. грн. платежей, в т.ч. 63,8 млн. грн. налога на доходы физических лиц, 21 млн. грн. платы за землю, 3 млн. грн. налога на прибыль (в части, которая платится в местный бюджет) и прочее.