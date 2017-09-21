Стало известно, сколько налагов уплатили безнесмены Харькова

21 сентября 2017 г. 11:41

За восемь месяцев 2017 года плательщики, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, уплатили в местный бюджет 783 млн. грн.

По словам начальника Харьковского управления Галины Феденко, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в местную казну выросли более чем на 120 млн. грн., или на 18%. Проведенный анализ показал, что прирост поступлений состоялся по таким основным налогам:

по плате за землю - в 1,57 раза (уплачено 187 млн. грн.);
по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - в 1,54 раза (уплачено 8,2 млн. грн.);
по налогу на доходы физических лиц - на 16,3% (уплачено 491 млн. грн.).

Только в августе этого года от крупного бизнеса в местный бюджет поступило 113 млн. грн. платежей, что на 9 млн. грн., или на 8,8% превышает уплату за август прошлого года и на 21 млн. грн., или на 22,5% превышает уплату за июль текущего года.

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