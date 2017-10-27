Стало известно, сколько Украина не импортирует российский газ

Украина не импортирует природный газ из России в течение 700 дней.

Об этом сообщает оператор газотранспортной системы Укртрансгаз на своей странице в Facebook.

"Сегодня 700 дней как Украина не импортирует газ из России! За этот период из стран ЕС было импортировано 22,7 млрд куб. м голубого топлива для нужд украинских потребителей", - говорится в сообщении.

Напомним, импорт газа из России по контракту Нафтогаза и Газпрома был прекращен 25 ноября 2015 года. В этот день на заседании Кабмина уже бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил о том, что правительство поручило Нафтогазу прекратить покупать газ у России. Официальной причиной отказа покупки газа у Газпрома стала его завышенная цена.

В начале апреля прошлого года президент Петр Порошенко, выступая в Японии, назвал отказ Украины от импорта газа из России доказательством энергетической независимости Украины.

В июне 2017 года председатель Нафтогаза Андрей Коболев заявил о том, что Украина готова возобновить закупки газа у Газпрома. Это произойдет только в том случае, если российская госкомпания выполнит требования Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Конечный срок принятия Стокгольмским арбитражем решения по контракту на покупку-продажу газа и контракту на транзит газа - 30 ноября 2017 года.