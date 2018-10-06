Стало известно, сколько украинцев получают зарплаты "в конвертах"

Восемь миллионов украинцев получают заработную плату "в конвертах".

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя ГФС Украины Евгений Бамбизов.

Он уточнил, что проверки субъектов хозяйствования на предмет выплат "серых" зарплат показали, что 46% имеют такие нарушения.

"По данным Госстата, 8 млн из 26 млн работающих украинцев получают зарплату "в конвертах" - полностью или частично. То есть масштабы весьма существенные", - рассказал он.

Тенизация оплаты труда приводит к недополучению огромных сумм налогов местными бюджетами, добавил чиновник.

"В свою очередь, штрафная санкция за одного неоформленного работника составляет 112 тысяч гривен", - отметил Бамбизов.