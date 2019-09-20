 

Стало известно, сколько жители Харькова и области заплатят за газ в сентябре

20 сентября 2019 г. 19:05
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Стало известно, сколько жители Харькова и области заплатят за газ в сентябре.

Обновленный тариф на газ для бытовых потребителей был опубликован на сайте «Харьковгаз Сбыт». 

Согласно данным, опубликованным на сайте предприятия, 1 по 30 сентября цена на услугу для жителей Харькова составляет 6 038,72 гривны за тысячу кубометров, для потребителей в области — 6 581,12 гривны за тысячу «кубов». 

Как отмечается, в тариф заложена стоимость газа, услуги по транспортировке и распределению, торговая надбавка (наценка) поставщика природного газа и налог на добавленную стоимость (НДС).

 

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