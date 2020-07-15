Стихия, нечищеные ливневки или некачественный ремонт? Кто виноват в харьковском потопе?

- Вот была водопропускная труба вон она видна. - Да, кусочек? - Вот такой диаметр, её тоже регулярно дворники чистили, и точно так же дальше шел водоотвод - сейчас этого ничего нету. Естественно, вода куда идет к нам подъезд.

Это лишь маленький двор в одном из центральных районов города. Ливневых систем здесь нет вообще, рассказывает специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Михаил Гаевский. Поэтому оно и не удивительно, что Харьков накануне фактически ушел под воду, ведь таких дворов множество.

Гаевский уверяет: то, что непогода наделала в городе беды - вина горсовета, потому что если бы там выполняли все законы и нормы, - харьковчане бы последствий того дождя и не заметили бы.

Михаил Гаевский, специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Есть нормативно-правовая база, которая устанавливает требования к содержанию проезжей части и пешеходных зон улиц и так называемой придомовой территории. К сожалению, харьковские городские власти требования законодательства не выполняют. И второй момент: сравнивать прошедший дождь с ливнем 95-го года некорректно, потому что тогда был залповый ливень в течении 45-50 минут, и если бы такое повторилось, то была бы катастрофа.

Вопросов куча: ливневки не понятно, как и когда чистятся, а местами и вообще забетонированы, говорит Гаевский.

Михаил Гаевский, специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Потому что чистить нужно те, только саму приемную, плюс вот этот вот приемный бункер, а нужно ещё чистить сам трубопровод, который идет под землей и там выливается. Они должны чиститься, если мне помять не изменяет, по-моему, два раза в сезон, ну два раза в год, грубо говоря. Это после весны, когда мусор весь несет. И после осени, листопад - обязательно. Вы видели хоть раз, чтобы их чистили?

Из-за непогоды некоторым водителям придется серьезно ремонтировать свои авто, которые утонули из-за внезапных рек на улицах, и все это, конечно же за свой счет, потому что, по словам юристов, требовать возмещения денег - нереальное дело.

У товариша движок накрився на Audi A6

Между тем патрульные раздают потерянные номерные знаки, которых после ливня на улицах города - как грибов.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

Були несприятливі погодні умови - були досить глибокі калюжі по місту Харкову, це спричинило відриви великої кількості номерних знаків. На даний момент до управління патрульної поліції патрульні передали 28 номерних знаків. З яких уже 4-ри повернулися до власників.

А вот яркий пример разрушенного сооружения из-за потопа - мостик через овраг на Гвардейцев Широнинцев. Водой здесь смыло плиты - они рухнули, а металлические сварные перила просто разорвало.

Коммунальщики хоть и повесили предупреждающие ленты, но люди все равно идут, потому обходить больше некуда, а когда его теперь отремонтируют - неизвестно.

- Запуталась?

Антикоррупционеры уверены: этих проблем можно было избежать, если хотя бы мизерную часть тех миллионов, что мэр выделяет на свои имиджевые проекты, вложить в налаживание ливневых систем города.

Кроме того, по словам депутата горсовета Игоря Черняка, деньги на ремонты, в том числе ливневой канализации, заложены в сметы реконструкции дорог. И вот, к примеру, свежие капитально отремонтированные - проспект Гагарина и перекресток возле станции метро Киевская - именно они и стали эпицентрами потопов.

В то же время на реконструкцию зоопарка горсовет вообще денег не считает, и пока только предварительная оценка работ там достигает двух миллиардов гривен.

Игорь Черняк, соучредитель ХАЦ, депутат горсовета

Там будиночок для бегемотів чи будиночок для жирафів там, середня ціна однієї такої зони там близько 100 мільйонів, щось 80 мільйонів, щось 90, але загалом близько ста. Близько ста мільйонів - така ж сума витрачається на капітальну реконструкцію певного перехрестя і так далі. Але ми бачимо, так як ці кошти витрачаються і як проводяться ці роботи, що вони фактично зроблені неякісно, що і призводить до фактичних колапсів в тому числі, як і ця історія зі зливою.

Узнать, какое количество объектов пострадало в результате стихии в городе, в каком состоянии ливневки, и как горсовет комментирует отсутствие каких-либо ливневых систем на придомовых территориях, в течение дня традиционно не удалось. Директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в течение дня на звонки не отвечал, а сообщения игнорировал.