Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч

В пятницу стоимость криптовалюты биткоин ненадолго преодолела отметку в $10 000 долларов впервые с 24 февраля этого года, пишет Bloomberg.

Стоимость биткоина достигала $10 070 (+2,7%). На момент написания новости она снизилась до $9 767.

Агенство отмечает, что это связано с халвингом, который состоится 12 мая. Халвинг — это сокращение вознаграждения за каждый добытый блок в блокчейне биткоина. Награда за блок будет снижена с 12,5 BTC до 6,25 BTC. Халвинг биткоина в истории происходит третий раз. Предыдущий был в 2016 году.

После двух предыдущих халвингов цена росла. После халвинга в 2012-м она выросла с $12 до более $1000. Перед халвингом в 2016 году стоимость биткоина взлетела примерно на 1000%, но это объяснялось также ростом его популярности. Bloomberg напоминает, что в 2017 году стоимость биткоина выросла примерно до $20 тыс., после чего обвалилась. Сейчас криптовалюта стоит примерно на 50% дешевле, чем на пике в 2017-м. Если история повторится, в этот раз цена биткоина будет на пике примерно в августе 2021 года.