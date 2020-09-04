Стоит ли заказывать мезонинные стеллажи для склада®

Выбор складского оборудования может казаться сложной задачей. Это связано со спецификой продукции, которая требует много места для размещения. Не каждый склад располагает нужной площадью, поэтому все чаще компании прибегают к покупке мезонинных стеллажей. Данные платформы используются в разных отраслях промышленности, от супермаркетов до крупных производств. Они представляют собой многоуровневые платформы, на которые складывается большое количество груза. Это оптимально для компаний с высоким товарооборотом, ведь конструкции экономят пространство склада. Предлагаем обзор мезонинных стеллажей на примере ассортимента компании УХЛ-МАШ.

Принцип использования многоярусных стеллажных систем

Металлические стеллажи относятся к базовой комплектации склада. Они нужны для временного размещения продукции, которая регулярно поступает на склад. Груз бывает разных характеристик и габаритов, что должно учитываться помещением склада. Полученный товар следует оперативно складывать на стеллажи, но часто возникает проблема с нехваткой места. Большинство компаний ограничены размером склада, поэтому не обойтись без установки мезонинных стеллажей. Оборудование представляет собой многоярусную систему, которая состоит из паллетных и полочных конструкций. Она позволяет организовать хранилище по периметру склада, не ограничиваясь зонами прохода. За счет этого экономится площадь, чтобы даже на небольшом складе разместить большое количество груза.

Преимущества многоуровневых стеллажей:

минимум в два раза расширяют отведенную под хранение груза площадь;

возможность одновременного хранения товара на полках и паллетах;

индивидуальная разработка конструкции под заданные параметры;

наличие лестниц для быстрого доступа к нужной секции и грузу;

возможность перепрофилирования под конкретные задачи;

прочный каркас выдерживает тяжелую продукцию.

Сборно-разборные стеллажи способны выдерживать серьезные нагрузки, ведь в их основе надежный профиль. Они складываются в несколько ярусов, используя в качестве хранилища полочные стеллажи. Данная конструкция обладает прочной сборкой, выдерживая высокие нагрузки. Это важно для складов с тяжелым грузом. Для перемещения между этажами конструкции предусмотрены лестницы. Они оснащаются перилами, чтобы повысить устойчивость человека при подъеме. Полны на стеллажах бывают разных конфигураций, но чаще всего это стальные решетки, листы с противоскользящей насечкой, покрытие фанеры или листов профиля. Выбор зависит от выделенного бюджета и условий использования.

Мезонинные стеллажи оптимизируют обработку груза, повышая эффективность персонала. Они могут комплектоваться дополнительной оснасткой, которая расширяет функционал оборудования. Важное преимущество — это антикоррозийная обработка. За счет этого они могут размещаться в помещениях с нестандартным климатом. Дополнительно поверхности покрываются порошковой краской, которая защищает металл от контакта с влагой. Многие производители предлагают мезонинные стеллажи, но УХЛ-МАШ гарантирует качество продукции. Компания имеет большой опыт изготовления стеллажей, и предлагает гибкие условия сотрудничества. На сайте можно заказать производство мезонинных стеллажей.