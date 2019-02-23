Столичным льготникам хотят выдавать наличные для проезда в транспорте

В Киевской городской государственной администрации планируют лишить льгот лиц, которые имеют право бесплатного проезда в городском транспорте.

Вместо этого, льготникам планируют выплачивать наличные для оплаты проезда в транспорте.

Об этом говорится в проекте распоряжения на сайте КГГА.

Размер такой выплаты, согласно документу, составит 240 гривен в месяц.

"Утвердить на 2019 год размер ежемесячной наличной выплаты отдельным категориям граждан, определенных пунктом 2 Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14 марта 2018 года № 197, имеющих льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных (кроме железнодорожного и речного транспорта) маршрутах в сумме 240 гривень", - говорится в проекте распоряжения.