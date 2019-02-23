Столичным льготникам хотят выдавать наличные для проезда в транспорте

23 февраля 2019 г. 11:12
Источник: УНИАН
75 просмотров

В Киевской городской государственной администрации планируют лишить льгот лиц, которые имеют право бесплатного проезда в городском транспорте.

Вместо этого, льготникам планируют выплачивать наличные для оплаты проезда в транспорте.

Об этом говорится в проекте распоряжения на сайте КГГА.

Размер такой выплаты, согласно документу, составит 240 гривен в месяц.

"Утвердить на 2019 год размер ежемесячной наличной выплаты отдельным категориям граждан, определенных пунктом 2 Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14 марта 2018 года № 197, имеющих льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных (кроме железнодорожного и речного транспорта) маршрутах в сумме 240 гривень", - говорится в проекте распоряжения.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.