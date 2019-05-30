Страховка для экстрим-туриста: что нужно предусмотреть®

Активные страхователи, напротив, постоянно рискуют и часто обращаются за медицинской помощью. Для второй категории туристов предусмотрены специальные программы страхования, действие которых распространяется на «экстремальные» страховые случаи.

Эксперты СК «Универсальная» рассказали, как выбрать туристический полис спортсмену и любителю активного отдыха.

«Спорт» и «Активный отдых» — в чем разница

Одни страховщики разделяют понятия «Спорт» и «Активный отдых», другие — нет. Если в программах присутствуют обе опции, значит, речь идет о разных категориях. Если указана только одна — расширенная страховка покрывает все виды активностей. В большинстве случаев под «Спортом» подразумевается профессиональная деятельность (например, альпинизм или велогонки), а под «Активным отдыхом» — любительская (например, пляжный волейбол, семейный поход или горный треккинг). Обязательно уточните у страховщика, к какой категории относится ваше занятие.

Что покрывает «экстремальная» турстраховка

Если экстрим-турист получит травму за рубежом, турстраховка покроет необходимое лечение. Страховая компания оплатит транспортировку до медицинского учреждения, пребывание в стационаре, медикаменты, материалы (гипсы, бинты, лангеты) и услуги врачей. Страхователь будет находиться в клинике столько, сколько необходимо, независимо от запланированных сроков поездки. Если лечение затянется и турист пропустит обратный рейс, страховщик организует репатриацию в Украину. При необходимости будут компенсированы расходы на перевозку и проживание сопровождающего лица.

Эвакуация из труднодоступных мест

Эвакуация — отдельная опция «экстремальной» турстраховки. Эта услуга актуальна для альпинистов, горных туристов и любителей походов — для тех, кто предпочитает забираться повыше или заходить подальше. Если страховой случай произойдет в труднодоступной местности, страховщик оплатит перевозку подходящим видом транспорта. Перед заключением договора поинтересуйтесь, покроет ли страховка эвакуацию вертолетом или катером, если другие способы будут невозможны.

Организационные вопросы

Туристическое страхование путешественников «работает» по алгоритму. При наступлении страхового случая владелец полиса звонит в ассистирующую компанию (ассистанс), которая сотрудничает со страховщиком. Сотрудник ассистанса организует оказание медицинской помощи: находит ближайшую клинику (из списка партнеров), вызывает транспорт, договаривается со спасателями, согласует перечень и стоимость медицинских услуг. Далее ассистанс связывается со страховой компанией, которая оплачивает лечение туриста.