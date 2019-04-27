Страны ЕС полностью отказались от выпуска банкнот в 500 евро

Все государства Европейского Союза, входящих в еврозону, полностью отказались от выпуска банкнот номиналом 500 евро.

В пятницу, 26 апреля, эти купюры прекратили печатать в Германии и Австрии. Остальные государства еврозоны сделали аналогичный шаг еще в январе текущего года, передает Deutsche Welle.

Центробанк ЕС объявил о решении отказаться от 500-евровых купюр в 2016 году. Свое решение регулятор аргументировал тем, что банкноты часто используются при наличных расчетах в незаконных сделках, в том числе при отмывании денег и финансировании терроризма.

Австрии и Германии предоставили отсрочку из-за проблем с логистикой.

Именно в этих двух государствах было зафиксировано наибольшее количество 500-евровых банкнот в наличном обороте.

При этом банкноты номиналом 500 евро не изымаются из обращения, ими можно пользоваться без каких-либо ограничений.

Купюры номиналом 500 евро иногда называют "бен ладеном", так как они позволяют незаметно транспортировать крупные суммы денег. К примеру, 1 млн евро в "пятисотках" весит всего 2,2 кг и легко помещается в сумку для ноутбука. Такая же сумма в 100-долларовых банкнотах весит в шесть раз больше.

На сегодняшний день евро является общей валютой для более чем 340 миллионов европейцев, которые живут в 19 государствах Евросоюза.

1 января 1999 года 11 стран ЕС учредили общую валюту - евро, а также ввели совместную монетарную политику под эгидой Европейского центрального банка.

При этом благодаря введению общей валюты появилась ценовая стабильность, снизилась стоимость транзакций и движения капиталов, улучшилась защита сбережений, рынок стал более прозрачным и конкурентным, а объемы торговли выросли.