Строгий: Стихийного рынка земли допустить нельзя

Рынок земли неизбежен и он, безусловно, запустит экономику. Пока же следует признать, что страна не готова к внедрению рынка земли, считает общественный деятель, фермер Александр Строгий.

Так он прокомментировал высказывание Президента Владимира Зеленского, который заявил, что не исключает снятие моратория на продажу земли до конца нынешнего года.

По словам Строгого, для начала необходима инвентаризация, а также введение четких правил: кому продавать и на каких условиях,

Государство не должно допустить скупки земли иностранцами и олигархическими группировками, а также осуществлять жесткий контроль за целевым и рациональным использованием земель.

При этом Строгий считает необходимым минимизировать вмешательство государства в сфере земельных отношений.

В частности, функции Госгеокадастра необходимо свести только к регистрации прав на землю в заявительном порядке. А земли запаса, которыми сейчас распоряжается государство, передать в распоряжение местных громад, упростить и завершить процедуру межевания, кадастровой оценки и регистрации участков, сделать ее понятной, прозрачной и доступной.

По его мнению, необходимо создать Государственный земельный банк и запустить государственные программы поддержки мелких и средних фермерских хозяйств, для того, чтобы фермеры могли брать дешевые кредиты и вкладывать их в развитие своих предприятий и создание надлежащей инфраструктуры.

Сегодня именно сельхозпроизводители являются главным драйвером экономики страны и от их эффективной работы зависит благосостояние граждан, считает Строгий.