Строительство амбулаторий в области. Как ХОГА прокомментировала уголовное дело?

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подрядчика, который занимался строительством амбулатории в Чугуевском районе.

Следственные действия проходят в рамках раскрытия многомиллионной коррупционной схемы на строительстве медучреждений на Харьковщине.

Правоохранители уже обнаружили растрату миллиона гривен на возведении двух амбулаторий в Чугуевском и Нововодолажском районах, сейчас идет проверка по другим, поэтому сумма, на которую обеднела казна, не конечная.

Амбулатория в Чугуевском районе сейчас доработана и работает, но вот, по словам представителя облпрокуратуры Дмитрия Чубенко, выполнение работ в ней - в меньших объемах, да и на строительных материалах тоже изрядно сэкономили, а в проектно-сметной документации писали, что хотели. Таким образом, сумма ущерба составила почти 600 000 гривен.

Дмитрий Чубенко, представитель прокуратуры Харьковской области

В подальшому субпідрядник передав підряднику документи на сплату своїх послуг. В свою чергу, підрядник не проконтролював хід виконаних робіт та передав документи на оплату послуг щодо ремонту субпідрядника. Голові селищної ради. У даній ситуації і пірядник, і субпідрядник є фігурантами цього кримінального провадження, їм обом повідомлено про підозру.

Один из других примеров, рассказывает юрист ХАЦ Владимир Рысенко, - амбулатория в Валковском районе. И вот занимаются ли сейчас ею правоохранители - пока неизвестно.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра

По факту, ну, наприклад, повинен бути козирьок над цією будівлею - по факту його тоже немає. Ну, от немає. Там невеличка вбиральня, невеличкий умивальник, який у супермаркеті коштує, там, 2 тисячі гривень, а там стоїть - за 12 тисяч гривень. Те ж саме з унітазами. І так далі, і тому подібне. Тобто якщо брати кожен пункт смети по цих амбулаторіях, то завищення майже в кожному пункті.

В облгосадминистрации ситуацию со строительством амбулаторий прокомментировали сегодня.

По словам заместителя председателя ХОГА Руслана Тихонченко, за счет средств субвенции из государственного бюджета на развитие системы здравоохранения в сельской местности из 30 обещанных амбулаторий только 7 были введены в эксплуатацию, 2 из них в декабре прошлого года - в Краснокутском и Купянском районах. На большинстве объектов за прошлые годы бюджетные средства использовали полностью.

При этом работы все равно не завершены - они на разной стадии готовности: где-то осталась только отделка, где-то - благоустройство или, к примеру, нет оборудования.

Поэтому ХОГА совместно с областным советом приняли решение корректировать проекты и найти деньги в областном бюджете, чтобы завершить работы.

И уже в мае на сессии выделили почти 11 миллионов гривен, за них в этом году планируют доработать еще где-то 7 амбулаторий, где ремонтные работы почти завершены - это амбулатории в Балаклейском, Барвенковском, Красноградском районах, а также в Золочевской объединенной территориальной общине. Об уголовном производстве по некоторым объектам по завладению значительными бюджетными средствами при строительстве амбулаторий в ХОГА, говорят, знают. И уверяют, что детальной информацией не владеют.