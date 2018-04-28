Субсидию могут потерять 2 миллиона украинцев: кого и как проверят

28 апреля 2018 г. 14:05
Источник: Обозреватель.ua
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В следующем отопительном сезоне субсидии будут выдаваться живыми деньгами, при этом нормы потребления газа сократят, а украинцам с большими квартирами скидку вовсе не дадут. Важный нюанс - перед монетизацией проведется проверка для того, чтобы решить, кому она реально положена.

В результате без скидки могут остаться около 2 млн семей. Остальным придется либо экономить, либо платить больше.

С 1 мая 2018 социальная норма на газовое отопление будет приближена к "реальным объемам потребления", заявляют в правительстве. Газовая норма составит 4,5 м3 на 1 м2 площади, электроотопление - 30 кВт на 1 м2 площади. В прошедшем отопительном сезоне субсидия покрывала 5 кубометров газа на отопление одного квадратного метра жилья. При назначении субсидии на сверхурочную площадь жилья, норма может быть увеличена не больше чем на 30%".

На что будут обращать внимание:

Предметы роскоши и доходы от аренды. Отныне если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, субсидию не назначат. Кроме того, доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, теперь необходимо будет также указывать в декларациях о доходах - в новой графе "другие доходы".

Большие дома и квартиры. 

С 1 мая 2018 действует новое правило: субсидия отменяется если площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома - 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей. Владельцы такой жилплощади будут оплачивать услуги в полном объеме.

Важно знать и то, что внутренне перемещенные лица отныне смогут оформить субсидию без договора аренды жилья - на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства. Заявление станет поводом для обследования материально-бытовых условий, а сам акт об обследовании - основанием для назначения субсидии.

Министерство финансов разработало новый проект верификации всех получателей субсидий, пенсий и любой помощи от государства.

Последний этап проверки будет уже после того, как помощь перестанут предоставлять. И проверять смогут еще 3 года.

 

 

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