Суд арестовал бывшего главу Нацгвардии

17 мая 2019 г. 13:10
Источник: Корреспондент.net
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Сегодня, 17 мая, Соломенский райсуд Киева арестовал на два месяца экс-командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова, которого подозревают в хищении 81 млн гривен на строительстве жилья для военных.

Срок действия меры пресечения - до 12 июля 2019 года.

В то же время, Аллерова могут отпустить под залог в 4,8 млн грн.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство следствия и прокуратуры, которые просили определить размер залога в размере 11 млн грн.

В случае внесения залога Аллеров обязан сдать паспорт для выезда за границу, а также выполнить ряд других обязанностей.

Юрия Аллерова и двух представителей строительной корпорации Укрбуд Девелопмент НАБУ задержало 14 мая - по подозрению в совершении коррупционного преступления во время обмена квартирами в Киеве.

Ущерб от сделки оценивается в сумму более 81 млн гривен.

Через два дня Шевченковский райсуд Киева освободил из-под стражи гендиректора Укрбуд Девелопмент Олега Майбороду. 

 

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