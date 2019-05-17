Суд арестовал бывшего главу Нацгвардии

Сегодня, 17 мая, Соломенский райсуд Киева арестовал на два месяца экс-командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова, которого подозревают в хищении 81 млн гривен на строительстве жилья для военных.

Срок действия меры пресечения - до 12 июля 2019 года.

В то же время, Аллерова могут отпустить под залог в 4,8 млн грн.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство следствия и прокуратуры, которые просили определить размер залога в размере 11 млн грн.

В случае внесения залога Аллеров обязан сдать паспорт для выезда за границу, а также выполнить ряд других обязанностей.

Юрия Аллерова и двух представителей строительной корпорации Укрбуд Девелопмент НАБУ задержало 14 мая - по подозрению в совершении коррупционного преступления во время обмена квартирами в Киеве.

Ущерб от сделки оценивается в сумму более 81 млн гривен.

Через два дня Шевченковский райсуд Киева освободил из-под стражи гендиректора Укрбуд Девелопмент Олега Майбороду.