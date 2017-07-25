Суд идет: в Харькове рассматривают спор крупной компании и ГФС Украины

25 июля 2017 г. 18:18
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Свои права компания "Филипп Моррис Украина" отстаивает в апелляционном админсуде, так как считают необоснованными требования фискальной службы о дополнительной выплате им 635 миллионов гривен.  В компании говорят, налоговики сочли незаконными действия компании, которые касаются использования таможенного режима переработки сырья.

Алексей Калиниченко, управляющий по корп. коммуникациям ЧАО «Филипп Моррис Украина»:

В 2014-м мы воспользовались этим режимом, поскольку получили соответствующее разрешение таможенной службы и получили разъяснение от Комитета Верховной Рады по налогам, от Министерства финансов, как этот режим использовать. и в течение года мы завозили сырье и изготавливали продукцию, которая уходила на экспорт в Японию.

"Филипп Моррис" один из крупнейших налогоплательщиков, только в 2016 в казну перечислил больше 13 миллиардов гривен. В Федерации работодателей считают - это дело может негативно повлиять на привлечение инвесторов.

Александр Яворский, представитель Федерации работодателей Украины:

Це буде таким показовим кейсом, в першу чергу для іноземних інвесторів великих, оскільки держава дала можливість працювати. Потім навіть не змінюючи закони по великому рахунку через внутрішні процедури забрала цю можливість у інвестора.

Тем временем, в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины обещают озвучить свою позицию касательно судебного разбирательства в ответе на информационый запрос.

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Суд идет: в Харькове рассматривают спор крупной компании и ГФС Украины - 25.07.2017

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