Суд наказал чиновника сельсовета за присвоение более 100 тысяч бюджетных средств

21 ноября 2019 г. 11:36
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В Харьковской области суд вынес приговор бухгалтеру одного из сельских советов Сахновщинского района, которого признали виновным в присвоении и растрате бюджетных средств (ч. 2 ст.191 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, в течение почти двух лет чиновник одного из сельских советов Сахновщинского района перечислял средства из бюджета на собственный банковский счет, искажая данные бухгалтерского учета, из-за чего бюджет сельского совета потерял почти 130 000 гривен.

Суд признал бухгалтера виновным и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в течение 3 лет. 

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с обвиняемого ущерба в размере почти 130 000 гривен.

 

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