Суд наказал мужчину, который самовольно засеял госземли кукурузой

26 марта 2019 г. 12:12
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В Харьковской области по ч.1 ст. 197-1 УК Украины осудили 54-летнего мужчину, который самовольно засеял 97 га госземель кукурузой.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в апреле прошлого года осужденный без каких-либо правоустанавливающих документов самовольно засеял кукурузой 97 га государственных земель на территории одного из сельских советов Валковского района. 

В результате государству был нанесен 140 тысяч гривен убытков.

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Юрий Ковалев, мужчине назначено наказание в виде 3400 гривен штрафа. 

Кроме того, во время досудебного расследования под страхом уголовной ответственности он возместил в бюджет 140 тысяч гривен убытков, нанесенных его незаконным землепользованием.

 

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