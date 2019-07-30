 

Суд наложил арест на изъятую древесину лесного хозяйства под Харьковом

30 июля 2019 г. 20:30
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Суд наложил арест на изъятую древесину лесного хозяйства в Красноградском районе, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Кроме того, суд арестовал транспортные средства, орудия совершения преступления, мобильные телефоны правонарушителей и документацию. 

Как сообщалось ранее, 25 июля в посадке на территории Красноградского района полицейские обнаружили грузовики с древесиной. 

В автомобилях «ЗИЛ» и «КАМАЗ» с прицепом находились стволы 20 дубов разного диаметра. 

Кроме того, на месте происшествия полицейские обнаружили автомобиль марки «УАЗ» с двумя бензопилами. 

Общее количество древесины составило около 35 кубометров. 

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 

 

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