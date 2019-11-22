Суд назначил 602 тысячи залога в качестве меры пресечения чиновнику горсовета, подозреваемому в растрате миллионов

На скамье подсудимых - Игорь Киевский. Человек, который не первый год работает заместителем начальника дорожного департамента Владимира Чумакова. Он отвечал за ремонт харьковских дорог.

В прокуратуре считают, что на этом ремонте чиновник обогащался.

Двум чиновникам горсовета - Киевскому и его коллеге - следователи объявили подозрение и провели в их кабинетах обыски из-за махинаций с асфальтовой крошкой, так называемым гранулятом, который оставался после ремонта дорог.

Как выяснили правоохранители, чиновники вместе с предпринимателями придумали интересную схему: остаток сырья, а это - тонны материалов, они продавали подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных. Те, в свою очередь, перепродавали ее другим - уже по рыночной цене, а разница - или так называемые "откаты," оставались в карманы чиновников и коммерсантов.

По подсчетам следствия, таким образом общине был нанесен ущерб на миллионы гривен.

Схема, по данным следствия, работала три года, с 2016-го. Почти столько же времени понадобилось правоохранителям, чтобы дойти до стадии объявления подозрений.

Но защитница Киевского, кстати, почти семейный адвокат Кернеса и его команды, Юлия Плетнева утверждает: ее клиента не осуждать, а наградить надо. Ведь он продавал отходы, которые никому в мире не нужны. Еще и наполнял бюджет.

Юлия Плетнева, адвокат

Де зазначено, що відходи, в якому нормативному акті це якесь майно?! Протягом процесу нами було доказано, що це дійсно не майно, це відходи, які протягом довгого тривалого часу жодним підприємством не використовувались. Й підлягають утилізації. Я вважаю, що мого підзахисного треба не карати, а преміювати, що місто Харків наповняється коштами!

В прокуратуре утверждают, что чиновник продавал не ради искреннего служения обществу и местному самоуправлению, а ради собственного кошелька. Представители фирмы-прокладки нашли тех, кому отходы нужны, и заработали на этом немалые деньги вместе с чиновниками.

Накануне силовики сообщили о подозрении еще четырем работникам одного из департаментов Харьковского городского совета. И сказали: сумма убытков - до 6 миллионов гривен.

Интересно, что на момент объявления подозрений правоохранители не могли сказать, был ли причастен к схемам руководитель Департамента Владимир Чумаков, которого общественные активисты неоднократно обвиняли в незаконном обогащении и причастности аффилированных с ним компаний к "серым" тендерам.

Сам он дело не только не комментирует, а, как сообщили в приемной Новостям АТН, находится в тарифном отпуске. По неофициальной информации, за рубежом.

Что касается Игоря Киевского, то прокуратура требовала назначить ему меру пресечения с учетом всех рисков. Чтобы не мог откупиться.

Роман Петренко, прокурор

У разі визначення застави прокуратура зазначала наступне: врахувати збитки, які завдані тергромаді, та визначити заставу саме в розмірі збитків. Які були завдані.

Но в суде сумму залога уменьшили до 602 тысяч гривен. На оплату у чиновника есть 5 дней. В прокуратуре с таким мерой не согласились и намерены подавать апелляцию.

Как стало известно из постановления Киевского районного суда, чиновники дорожного департамента - не единственные, кого правоохранители подозревают в выведении бюджетных средств.

Новыми подозреваемыми могут стать должностные лица коммунального предприятия "Зеленстрой", чиновники горсовета и предприниматели, которые принимали участие в реконструкции сада Шевченко. Ведь они являются фигурантами дела о хищении почти 32 миллионов гривен во время проведения работ в парке.