Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум на 2019 год

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Кабинета министров при установлении прожиточного минимума на 2019 год и обязал Кабмин пересмотреть этот показатель.

Об этом сообщает пресс-служба суда по итогам рассмотрения иска правозащитника Станислава Батрина против Кабмина.

"Суд признал противоправными действия Кабинета министров Украины по установлению прожиточного минимума на 2019 без проведения научно-общественной экспертизы сформированных набора продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг", - говорится в сообщении.

В своем решении Окружной административный суд города Киева обязал Кабмин установить прожиточный минимум в соответствии с Законами "О прожиточном минимуме» и «О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях".

Также суд признал противоправными действия Кабмина по разработке и одобрению законопроекта о госбюджете на 2019 год с нарушением порядка установления прожиточного минимума.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в течение трех-пяти лет доход каждого украинца будет равняться реальному прожиточному минимуму.

Премьер отмечал, что прожиточный минимум необходимо повысить хотя бы в два раза.

В то же время, по словам Гончарука, для установления прожиточного минимума на уровне 4 тысяч гривен украинская экономика должна вырасти хотя бы на треть.

Напомним, с июля этого года прожиточный минимум в Украине составляет 1936 гривен, с 1 декабря 2019 года - 2027 гривен.