Суд отменил решение горсовета о приватизации базы отдыха в Волчанском районе в обход торгов

Суд удовлетворил апелляцию прокурора о незаконности приватизации 61 объекта коммунального имущества площадью более 10000 м², которые находятся в селе Заречное Волчанского района.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Указанные помещения в феврале 2016 были переданы в аренду одному из хозяйственных обществ для размещения базы отдыха сроком на один год. Оценочная стоимость помещений по состоянию на момент передачи в аренду в 2016 году составляла 3850000 гривен.

Только получив имущество в аренду, общество уже в мае 2016, то есть через три месяца, обратилось в Управление коммунального имущества и приватизации с заявлением о предоставлении согласия на его приватизацию.

В июле 2016 решением Харьковского городского совета хозяйственному обществу было дано согласие на выкуп объекта, после чего в октябре 2016 и январе 2017помещения были проданы - были заключены соответствующие договоры купли-продажи.

Цена объектов при продаже составила 2500000 гривен. Это при том, что истинная рыночная стоимость указанных объектов составляла 5800000 гривен, отметили в прокуратуре.

По закону право на выкуп объекта приватизации хозобщество не получило, а Харьковский городской совет как субъект права коммунальной собственности не имел права отчуждать эти помещения без процедуры торгов.

В связи с этим прокуратура обратилась в хозяйственный суд с иском о признании незаконным и отмене решение горсовета о предоставлении согласия на отчуждение указанных объектов недвижимого имущества, а также признать недействительными договоры купли-продажи этих объектов.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований прокурора.

Однако прокуратура области подала на данное решение апелляционную жалобу.

Восточный апелляционный хозяйственный суд, рассмотрев апелляцию прокуратуры, удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

Сейчас постановление суда вступило в законную силу.