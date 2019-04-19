Суд по тарифам в харьковском метрополитене: скоро финиш?

Закончилось очередное заседание по делу тарифов в метрополитене. Основная тема сегодняшнего суда - нарушение процедуры принятия решения, а не его экономическая целесообразность, поэтому участникам пришлось немного углубиться в юридические тонкости.

Однако активисты ХАЦ настаивают - до финиша осталось совсем немного, а дальше - наказание чиновникам и компенсации - харьковчанам.

Игорь Черняк, активист ХАЦ



Ми вважаємо, що наша позиція належним чином обгрунтована, є численні порушення закону "Про державну регуляторну політику", є численна практика Верховного суду, яка є на нашому боці. Наступний епізод боротьби - це притягнення цих чиновників до відповідальності і за повернення цих коштів харків*янам.



Однако с другой стороны «баррикад» говорят, что все не так просто. Представители горсовета пытаются акцентировать внимание на том, что принятое решение - вполне легитимное, поскольку не является так называемым регуляторным актом, а значит принимать его без подписи мэра и необходимого регуляторного анализа - можно.

Их поддерживает и третья сторона - метрополитен, ссылаясь на Ксению Ляпину - председателя Государственной регуляторной комиссии.

Александр Русан, адвокат метрополитена



Вказане рішення не є регуляторним актом, оскільки маємо відповідну позицію профільного органу державної влади, що відповідає за регуляторну політику, в особі пані Ляпіної, яка написала чітко, що це рішення не є регуляторним актом, а відповідно - процедура щодо регуляторних актів на нього не поширюється



ХАЦ в свою очередь объясняет, что работает в интересах харьковчан, а позиция госпожи Ляпиной, о которой так много говорят чиновники - это всего лишь несколько никак не обоснованных писем, а не официальные разъяснения от ведомства. К тому же, по словам активистов, на стороне ХАЦ - куча приговоров Верховного суда, который подобные решения признавал регуляторными актами.