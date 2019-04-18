"Суд сделал то, чего не ожидал даже истец": Кирш об отмене национализации Приватбанка

Украину ждет длительная судебная тяжба, а существенных изменений в ближайшее время не произойдет. Об этом говорит народный депутат Украины, экономист, Александр Кирш, комментируя решение суда относительно отмены национализации Приватбанка. Процесс рассмотрения апелляции будет очень долгим, уверен эксперт.

"Это будет долгая судебная тяжба. Думаю, что в конечном итоге, вряд ли что-то серьезно поменяется. Пока что – буря в стакане воды. Сам Коломойский рассчитывал не столько на возврат банка, сколько просто на 2 миллиарда долларов. Скорее всего, что и с 2 миллиардами долларов не получится. Но, когда сам Коломойский понимает, что банк он обратно не получит, то суды сделали то, чего сам истец и не ожидал получить. Думаю, последнее слово будет за Национальным банком. »

Также Кирш подчеркнул, что Украина нуждается в изменениях в законодательстве, которые ограничат суды в принятии решений и рассмотрении дел по вопросам собственности таких "гигантов".

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал незаконной национализацию Приватбанка. В украинском правительстве и Нацбанке Украины собираются оспорить это решение в высшей судебной инстанции.