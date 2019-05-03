Суд вернул государству многоэтажку стоимостью более 11 миллионов гривен

03 мая 2019 г. 9:25
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На Харьковщине суд своим решением вернул в государственную собственность 40-квартирный жилой дом.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, речь идет о недостроенной многоэтажке в с. Пятигорское Балаклейского района.

В 2000 году дом, который находился на стадии строительства, приобрел в собственность харьковчанин. 

По условиям договора купли-продажи мужчина имел сохранить первоначальное назначение сооружения и ввести дом в эксплуатацию в течение 3 лет. 

Однако новый владелец никаких работ на объекте не проводил, поэтому условия договора не выполнил. 

К этому времени недострой простоял в неизменном состоянии, хотя своевременное введение дома в эксплуатацию могло бы обеспечить жильем несколько десятков семей. 

Из-за нарушения требований договора купли-продажи со стороны покупателя прокуратура обратилась в суд с иском, который суд удовлетворил в полном объеме. 

По заключению экспертов, стоимость недостроя, возвращенного в государственную собственность, превышает 11500000 гривен.

На сегодня судебное решение реально выполнено. 

 

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