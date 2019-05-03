Суд вернул государству многоэтажку стоимостью более 11 миллионов гривен

На Харьковщине суд своим решением вернул в государственную собственность 40-квартирный жилой дом.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, речь идет о недостроенной многоэтажке в с. Пятигорское Балаклейского района.
В 2000 году дом, который находился на стадии строительства, приобрел в собственность харьковчанин.
По условиям договора купли-продажи мужчина имел сохранить первоначальное назначение сооружения и ввести дом в эксплуатацию в течение 3 лет.
Однако новый владелец никаких работ на объекте не проводил, поэтому условия договора не выполнил.
К этому времени недострой простоял в неизменном состоянии, хотя своевременное введение дома в эксплуатацию могло бы обеспечить жильем несколько десятков семей.
Из-за нарушения требований договора купли-продажи со стороны покупателя прокуратура обратилась в суд с иском, который суд удовлетворил в полном объеме.
По заключению экспертов, стоимость недостроя, возвращенного в государственную собственность, превышает 11500000 гривен.
На сегодня судебное решение реально выполнено.