Суд вернул в собственность Харькова нежилое помещение стоимостью почти 600 тысяч гривен

Нежилое помещение стоимостью почти 600 тысяч гривен вернули в собственность территориальной общины Харькова.

Такое решение принял Хозяйственный суд Харьковской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Суд удовлетворил иск прокуратуры в интересах государства к Харьковскому городскому совету, Управлению коммунального имущества и приватизации Департамента экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета и обществу с ограниченной ответственностью о признании незаконным и отмене решения, а также признании недействительным договора купли продажи нежилого помещения стоимостью почти 600 тысяч гривен.

По информации руководителя местной прокуратуры Алексея Лесенко, установлено, что между Управлением коммунального имущества и приватизации Департамента экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета и арендатором нежилого помещения - обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор купли-продажи указанного помещения, расположенного в Основянском районе Харькова.

При этом были нарушены требования ст. 18-2 Закона Украины «О приватизации небольших государственных предприятий», а именно: товарищество не провело улучшения арендованного имущества за счет собственных средств в установленном порядке. Вышеуказанный факт и стал основанием для направления соответствующего иска в суд.

Сейчас решение суда не вступило в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.