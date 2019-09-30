 

Суд вынес приговор "черному" лесорубу

30 сентября 2019 г. 18:11
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Суд вынес приговор 51-летнему жителю Волчанского района, признав его виновным в незаконной порубке деревьев на сумму свыше 20 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, в конце июля этого года мужчина без разрешительных документов спилил сосны на территории Волчанского лесхоза. 

В результате незаконной порубки лесничество понесло убытки на сумму свыше 20 тысяч гривен. 

Суд приговорил мужчину  по ч. 1 ст. 246 УК Украины к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о возмещении осужденным ущерба от незаконной вырубки.

 

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