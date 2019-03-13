Суд запретил Харьковгазу доначислять потребителям дополнительные объемы газа

Барвенковский районный суд Харьковской области запретил Харьковгазу доначислять потребителям дополнительные объемы голубого топлива за приведение объемов газа к стандартным условиям.

Об этом говорится в решении суда от 11 февраля 2019 года, сообщает Лига.Бизнес.

"Это решение доказывает незаконность применения "газовых коэффициентов" фирташевскими компаниями", - прокомментировала решение суда пресс-служба Нафтогаза в Facebook.

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг начала проверки облгазов по причине доначислений в платежках потребителей голубого топлива в восьми областях Украины, а именно: в Виннице, на Волыни, в Ивано-Франковске, Киеве, Харькове, Чернигове, а также на Закарпатье и в Хмельницке.

По информации регулятора, в платежках потребителей лишние объемы газа доначисляли 20 операторов газораспределительных сетей в 15 областях страны.

В октябре 2018 года объемы доначислений в среднем составили 1-1,5% от объема потребления, но уже в декабре-январе эти объемы выросли до около 5-10%.

Как указывается, постановление подлежит немедленному исполнению.