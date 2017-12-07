Свыше 13 миллиардов гривен: депутаты Харьковского облсовета приняли бюджет на 2018 год

Депутаты проголосовали за бюджет 2018 года, который составит 13,8 миллиардов гривен. Это на 5 миллиардоа больше предварительных расчетов, главной статьей доходов остается доход с физлиц. По предварительным расчетам, он вырастет на 16% в связи с повышением минимальной заработной платы. Это, по словам главы облсовета Сергея Чернова, позволит сохранить финансирование по всем основным программам

Сергей Чернов, глава областного совета:

Ми в програмі соціально-економічного розвитку сьогодні прийняли макроекономічні показники, ріст на наступний рік 100,3%, що надасть можливість нам залучати інвестиції, створювати робочі місця, виконувати і перевиконувати обласний бюджет, і ці кошти зможемо направити на програми цільові, які затверджені і сьогодні.

Документ предполагает погашение всех выплат по заработной плате бюджетникам, расчет за энергоносители, компенсацию льготного проезда. А также увеличение расходов на медицину, образование и сферу культуры . В некоторых случаях аж на 100 %, кроме того губернатор Юлия Светличная пообещала продолжить масштабное строительство в регионе.

Юлия Светличная, губернатор:

Будемо реалізовувати такі проекти національного масштабу, такі як будівництво метро, такі як будівництво великої зали філармонії майже на 777 місць. Будемо будувати сучасний комплекс по переробці побутових відходів і продовжувати низку інших регіональних проектів. Будемо долучати до цього списку і ремонти шкіл, сфери охрони здоров"я і дороги.

При этом Сергей Чернов отметил, что цифры бюджета 2018 не окончательные. Правки будут внесены после принятия государственного бюджета Украины.