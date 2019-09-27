«Такие объекты не делаются за один день или по щелчку», - дорожники рассказали, почему на обрушенном мосту работают мало людей

Мало работников, а иногда и вообще не видно работы. Так жители Песочина недавно описывали ремонт аварийного путепровода на кольцевой дороге, из-за обвала которого Харьков постиг настоящий транспортный коллапс.

Алла, жительница Песочина

Редко, очень редко. Я два раза даже в будний день выходила. Редко вижу, что там что-то делают.

Дмитрий

Вот, первый раз иду и вижу, что четыре рабочих работает. Очень крутой ремонт, быстро закончат, наверное.

Недавний сюжет новостей АТН, где люди об этом рассказывали, вызвал у дорожников немалое негодование. Мол, как вообще посторонние попали на такой важный и опасный объект.

Сергей Пляка, зам. начальника по развитию дорог САД в Харьковской области

Мы несем ответственность за технику безопасности на этом объекте. Нельзя было сказать, что мы поедем, посмотрим? Не дай бог, там что-то, где-то какая-то веревка оторвалась бы и по вашему прекрасному носику попала. Кто-то сел бы в тюрьму. Давайте в следующий раз будем вместе работать. По-моему, никогда мы вам не отказывали в каких-либо... Ну, если нет возможности, если нет никого. Я не говорю о словах, которые были сказаны, ну, обидно.

И вообще, говорит Пляка, предприятие, которое занимается ремонтом данного моста, задействовало в нем около четырех десятков человек — это и сварщики, и водители, и другие рабочие. Но что в тот день работало всего четверо - не возражает.

Сергей Пляка, зам. начальника по развитию дорог САД в Харьковской области

Те, що там в той день працювали люди на підготовці основ, я не заперечую. Кожний ранок, якщо не попадаю туди, в мене є фото початку навіть робочого дня. - Просто люди, ми там дуже багато людей зустрічали, вони кажуть, що бачать там дві-три людини. - Хорошо. Хорошо, то прекрасно, що бачать. Прекрасно. Я говорю, в нас є строк, є можливість, і такі об’єкти не робляться за один день або по щелчку руки.

В общем, на сегодня уже сделан подпор, устроены мостовые конструкции на третьем пролете, полностью демонтированы балки и разобран и демонтирован остаток обрушенного третьего пролета, а также, по словам Сергея Пляки, подготовлены фундаменты под опорные МИКи, и накануне вечером, рассказывает дорожник, часть конструкций, которые должны устанавливать, уже приехали из другой области, где их специально изготавливают.

Сергей Пляка, зам. начальника по развитию дорог САД в Харьковской области

Одночасно треба буде підняти 600 тон - це розрахункова, я думаю, що буде більше. Підняти 600 тон, для того щоб підняти 600 тон, ви, я навіть ще не розумію, наскільки має бути оця деталь видержати, і її треба спеціально зробити. І підбір метала по міцності, і та сама основа. Ви, мабуть, бачили, там не просто розгортали щебінь, а на той щебінь ще положено буде, якщо ми говоримо там, умовно кажучи, на щебінь, ще добре не провалиться.

А чтобы не провалилось, говорит Сергей Пляка, надо под каждую опору сделать бетонную основу. Поэтому, заключает, если не будет проблем с финансированием, 25 декабря все работы будут выполнены, и движение автомобилей по путепроводу восстановят, но только после выводов экспертных комиссий.

Сергей Пляка, зам. начальника по развитию дорог САД в Харьковской области

Все буде добре, да, погано, що він обрушився, добре було б, якби ми там нічого не робили, і був би нормальний рух. Але ну, буде зроблено, я продовжу ту тему, що ми зустрічалися дві неділі в «Укравтодорі», нас підтримують про початок проектування капітального ремонту на наступний рік. Не знаю, як з фінансами, - дадуть нам, щоб ми розпочали процедуру цей рік або наступний рік.

Сегодня же, по словам Пляки, на объекте устанавливают МИКи, для этого там работает около 15 человек, не считая водителей.