Таможенника, который "сэкономил" для фирмы полмиллиона гривен, будут судить

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении работника таможни за нанесение государству ущерба на сумму 540 тысяч гривен (ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что главный государственный инспектор одного из отделов Харьковской таможни совершил растаможку оборудования по заведомо неправильному коду классификации товара.

Тем самым таможенник поспособствовал неуплате предприятием ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость, чем государству нанесен ущерб на сумму 540 тысяч гривен.

Как отмечается, в ходе обысков изъяты документы, свидетельствующие о совершении служащим данного уголовного преступления.

По санкции ч. 2 ст. 364 УК Украины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.