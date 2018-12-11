Тарифы на тепло повышаются, а тепло по-прежнему пропадает. Сколько домов в Харькове без тепла и воды

Между тем, только по официальным данным в Харькове на сегодня отопления нет в 34 многоэтажках. Только за минувшие выходные произошло, по меньшей мере, 6 аварий на тепломагистралях.

В пятницу вечером масштабная авария произошла на перемычке, на перекрестке улиц Бучмы и Широнинцев.

В ХТС говорят - это так называемая запасная магистраль диаметром 600 миллиметров, которая запускается в случае неисправности главной. И к ней дома не подключены. Однако на Салтовской котельной заметили, что идет большой расход теплоносителя, и обнаружили проблему.

Юрий Попов

Ночью, когда это произошло, вообще не было отопления, а вот сейчас уже несколько дней в одной комнате нет. Включили в двух маленьких, а в большой - нет. Я ходил вот здесь внизу, страшным ручьем текла вода, возле источника - это единственное, что я видел, и сразу у меня уже были нехорошие чувства.

В течение нескольких часов аварию локализовали. Пришлось привлекать патрульных, чтобы они перекрывали дорогу. Чтобы тепловики смогли полностью слить систему с горячей водой прямо на проезжую часть для перезапуска.

В ХТС сообщили, что от водоснабжения и тепла были отключены сразу три микрорайона - 520, 521 и 524.

Отопление и воду восстановили тот же день. Ремонт продолжается и сейчас. Еще несколько не столь масштабных аварий произошло по ул. Старошишковской, улице Рыбалко и Отакара Яроша.

Елена Сторожева

Горячей воды, вот её включили, она прорвала, и её опять не было. Ну, я не знаю, мы просто греем бойлером. И тепло у нас тоже периодически пропадает. Ну, у нас еще затоплен подвал, чем он затоплен - никто не знает. И никто там ничего не делает. И там щиток, так что если его еще затопит, то у нас еще и свет пропадет.

Более того, говорят жители Павлова Поля, почти все лето у них не было и горячей воды. Хуже ситуация с ней была на Алексеевке: там она появилась вместе с отоплением в конце ноября. Между тем на сайте ХТС сообщают, что во вторник отопление выключат в домах на улицах Юбилейной, Гвардейцев Широнинцев и Рыбалко. К восьми часам вечера его, правда, обещают включить.

Жители города говорят, что уже устали от этих перебоев и шутят, что если городские власти, в конце концов, не начнут уделять внимание замене совершенно изношенных сетей, то тепло вообще скоро будут подавать, в лучшем случае, по графику.

Зато в мэрии немалые деньги выделяют на имиджевые проекты. Так, на последней сессии горсовета на водо- и теплосети выделили около 200 000 000 гривен, тогда как на скверы и парки тратится почти миллиард.