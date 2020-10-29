Тарифы растут, а доходы - нет. Жители Харьковщины задолжали за услуги ЖКХ больше 4 млрд гривен

Прикручивают газ, экономят электроэнергию и надеются на снижение тарифов на отопление. Харьковчане рассказывают: ежемесячно приходится выкладывать кругленькую сумму за коммуналку, особенно после начала отопительного сезона. Обычно стараются платить долги летом. Однако в этом году на статью доходов и расходов повлияла эпидемия коронавируса. По данным Госстата жители Харьковской области задолжали за коммунальные услуги более 4 миллиардов гривен. Люди говорят - пытаются платить за все вовремя, однако не всегда это позволяет сделать уровень заработной платы или пенсии.

Александра Васильевна:

Говорю, когда отопления нет - значит, сэкономила, думаю, хотя бы в этом месяце не было. А они там то ли тренируются, то ли это.

Надежда:

Я сижу в холоде, использую 100 кубов, но сижу в холоде. У меня пенсия - 2100. Работала, вышвырнули нас с завода, 300 человек, работы нет. Я не могу, потому что у меня сын есть, сын прописан, он со мной не живет, и мне субсидию не оформляют.

Роман:

Ну, больше всего отопление и горячая вода забирает. А так, оплата обычная. Но забирает из бюджета хорошо. Отопительный сезон особенно.

226 тысяч семей в Харьковской области оформили субсидию, сообщают в Департаменте социальной защиты населения областной администрации. Из них 12 тысяч семей подали заявления и декларации именно в этом году. Льгота от государства существенно помогает экономить на "коммуналке", если семья или одинокий низкий доход и суммы в квитанциях для них космические, отмечают специалисты. Во время карантина все документы для получения субсидии можно подавать дистанционно.

Ольга Балева, нач. отд. льгот и жилищных субсидий Деп. соцзащиты ХОГА:

В умовах карантину заяву і декларацію громадянам, які хочуть її отримувати. Але не отримують сьогодні, не обов'язково подавати особисто. Бо можна її подати на сайті Мінсоцполітики. Це електронний сервіс надання документів або надіслати поштою на адресу структурного підрозділу і запобігти особистого відвідування і зайвих контактів.

Онлайн-формат подачи заявления и декларации в Украине для претендентов на субсидию ввели еще до начала пандемии, подчеркивают в департаменте. Но чаще потребители коммунальных услуг стали пользоваться именно таким способом уже во время карантина. Переназначение субсидии на следующий период происходит автоматически, отмечают специалисты. Это в случае, если все документы остались без изменений: речь идет о доходах семьи, ее состав, имущественное положение или регистрацию по месту жительства. В противном случае - необходимо сообщить социальным работникам о новых данных и ждать выводов комиссии.

Ольга Балева, нач. отд. льгот и жилищных субсидий Деп. соцзащиты ХОГА:



Є певні умови, коли громадянам обов'язково потрібно повідомити про зміни, які відбулися: це зміну складу зареєстрованих, зміну майнового стану. Або про зміну переліку отримуваних послуг. Також звертають до громадян: якщо вони обирають нового постачальника газу, обовязково про такі зміни повідомляти органи соціального захисту населення, щоб розрахунок пільги був проведенйи вчасно.

Отказывают претендентам на льготу от государства или прекращают предоставление субсидии чаще всего из-за дорогостоящих покупок размером более 50 тысяч гривен, наличие авто, которое семья приобрела менее 5 лет назад или из-за существенного увеличения доходов семьи.