ТЭЦ-5 временно остановила свою работу

"Харьковская ТЭЦ-5", расположенная около села Подворки Дергачевского района, остановила свою работу.

Об этом сообщили в пресс-службе станции и отметили, что остановка работы станции - плановая и станция возобновит свою работу пирмерно через месяц.

Харьковская ТЭЦ-5 способна нести электрическую нагрузку до 540 МВт и покрывать тепловую нагрузку до 1420 Гкал/час.

До остановки станции работал энергоблок №3 мощностью 300 МВт.

Известно, что ТЭЦ-5 поставляет тепло в Харьков, в частности, жителям Алексеевки и других микрорайонов города, а также жителям 2 поселков –Солоницевки и Песочина.