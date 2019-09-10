Технологичность кровли из металлочерепицы®

Металлочерепица – один из эксплуатационно-практичных и доступных кровельных материалов. Стальная основа обладает высоким уровнем механической стойкости. Многослойная структура материала обеспечивает защиту основания от разрушающих воздействий. Благодаря полимерному нанесению, кровля из металлочерепицы эстетична на протяжении длительного времени.

Защитно-декоративный слой сохраняет цветонаполнение и структуру поверхности. Коррозионная устойчивость стального листа обеспечивается наличием защитного покрытия. Гладкая поверхность металлического основания организует оптимальный сток атмосферных вод, без ущерба кровельной конструкции. Высокий уровень морозоустойчивости черепицы, позволяет применять материал в разных климатических зонах. Металл не выделяет вредных веществ, что способствует оптимизации микроклиматических условий.

Лаконичная геометрия способствует быстрому и легкому монтажу материала. Легковесность кровельного материала, позволяет не усиливать стропильную систему при обустройстве. Соблюдение технологических требований позволить организовать герметичное кровельное полотно.

Металлочерепица представлена обилием видов и форм профиля в разном цветовом исполнении, что позволяет воплотить индивидуальный дизайн. Материал отличим формами профилирования волн в рисунке, глубиной ступеньки, размера модуля, типом покрытия. Форменно-видовое разнообразие способствует применению металлочерепицы в обустройстве скатной крыши. Параметры профиля определяют уровень сложности монтажа, и эстетическую ценность материала.

Кроме того, рельефная выраженность обеспечивает прочность стальных листов.

Купить металлочерепицу действующего качества, можно с учетом ряда критериев:

• конструкционного уклона крыши

• толщины металлического основания

• размеров и вида профиля

• оцинковка металлического основания

• наличие полимерного покрытия

• соответствие технологии назначения

• специфика монтажа, особенности ухода

• гарантия от производителя, фактическая служба

Грамотный подход к установке и выбору кровельного материала, позволить владельцам получить надежный и долговечный кровельный материал. Металлочерепичная кровля востребована в частном строительстве благодаря универсальности применения и неприхотливости в уходе. Желание бюджетного оформления кровли зачастую приводит к частым ремонтам и дальнейшей замене материала. Критерий «дорогой кровельный материал» не всегда соответствует эксплуатационному качеству.

Поэтому для экономии времени и средств необходимо проконсультироваться у специалистов. Команда «Світ Покрівлі» предоставляет модельную линейку модульной металлочерепицы от проверенных производителей.

Представленная продукция соответствует общеевропейским стандартам качества. Тщательный подход к выбору и устройству кровли – залог комфорта и уюта в доме.