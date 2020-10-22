Тепловой насос для дома обеспечивает энергоэффективный обогрев помещений и подогрев воды. Он заменит сразу несколько устройств, таких как: обогреватель, кондиционер и водонагреватель. При этом вы не только существенно сэкономите бюджет и пространство в доме, но и получите более эффективный источник тепла. Преимущество теплового насоса, по сравнению с газовым или электрокотлом, в использовании температуры окружающей среды как источника тепла, которое позволяет обогреть помещение зимой и охладить летом.

Достоинства тепловых насосов:

высокий КПД при низких энергозатратах

экологичность работы

простота монтажа

легкость обслуживания

удобство управления

устойчивость к воздействию внешних факторов

тихая работа

Правильно подобрав тепловой насос, в соответствии с эксплуатационными особенностями, можно уверенно рассчитывать на 25 лет его бесперебойной работы.

Конструктивные особенности и принцип работы

Тепловой насос состоит из внутреннего и наружного блоков. Во внутреннем установлен конденсатор, который нагревает воду, а в наружном – испаритель, забирающий тепло из воздуха. Для выработки тепла насос использует воздух, потребляя минимум электроэнергии.

Принцип работы:

Наружный блок захватывает уличный воздух и направляет в теплообменник.

Хладагент под воздействием низкой температуры воздуха закипает и превращается в газ.

В газообразном состоянии хладагент направляется в компрессор, где нагревается и сжимается, после чего направляется в конденсатор.

Тепло от разогретого хладагента передается воде, в результате чего он остывает, превращаясь снова в жидкость.

По закрытому контуру жидкий хладагент возвращается в испаритель, и процесс возобновляется.

Советы по выбору

Чтобы правильно подобрать тепловой насос, стоит учитывать следующие рекомендации:

Мощность и производительность теплового насоса должна соответствовать площади обслуживаемого помещения.

Необходимо определиться с типом конструкции – сплит-система или моноблок. Сплит-система характеризуется более низким уровнем шума по сравнению с моноблоками, т.к. наружный блок с вентилятором устанавливается на улице. К недостаткам сплит-системы можно отнести более сложный и трудоемкий монтаж. Среди моноблочных тепловых насосов хорошо зарекомендовала себя модель Fairland AHP13А, а самым ярким представителем сплит-систем является насос Aquaviva AVH18S.

При покупке насоса уточняйте уровень шума и класс энергоэффективности, может быть от А до А+++, чтобы его эксплуатация была максимально комфортной и экономичной.

Обратите внимание на температурные показатели прибора: диапазон рабочей температуры, максимальная температура теплоносителя для ГВС. Например, для Fairland AHP8А рекомендуемая рабочая температура окружающей среды от -15 до +43°С, максимальный подогрев теплоносителя для ГВС - до 60°С, для отопления дома - до 50°С. А для теплового насоса Aquavva AVH10S рабочий температурный диапазон составляет от - 25°С до +43°С, а максимальный нагрев воды – до +55°С.

Выбирайте оборудование от надежных и проверенных брендов, например Fairland или Aquaviva.

Тепловые насосы - это самый современный и экологичный метод создания комфортного климата в доме. Несмотря на достаточно высокую стоимость, такие насосы быстро окупаются благодаря низкому потреблению энергоресурсов.

Если вы хотите подобрать тепловой насос для дома, специалисты магазина aquapolis.ua помогут с выбором подходящей модели оборудования. Быстрое оформление заказа, доставка во все города Украины.